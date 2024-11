Death Stranding Director's Cut è disponibile su Xbox Series X/S: una sorpresa con offerta lancio

Con una mossa a dir poco a sorpresa, Kojima Productions ha annunciato le versioni Xbox Series X/S, PC Windows e Amazon Luna di Death Stranding Director’s Cut. Ulteriore sorpresa? Sono già disponibili per l’acquisto e addirittura in sconto a soli 19,99 euro: un’offerta lancio pensata per l’occasione e che durerà per 2 settimane.

Tutto vero: Death Stranding è su Xbox

Considerato che parliamo di un gioco sì sviluppato da Kojima Productions, che sta lavorando anche ad una nuova esclusiva per Xbox, ma che è stato finanziato da Sony Interactive Entertainment questo annuncio è figlio dei tempi che stiamo vivendo, in cui le esclusive vengono sempre meno e l’obiettivo è portare i giochi a più utenze possibili.

Il debutto di Death Stranding su Xbox è sicuramente una buona notizia per i fan verdecrociati vogliosi di giocare l’ultima opera di Hideo Kojima, ma che è senza dubbio anche funzionale a raccogliere nuovi potenziali appassionati in vista del seguito, al momento previsto nel 2025 solo su PlayStation 5.

Un annuncio tuttavia sorprendente per i modi in cui è arrivato, dato che non se ne era mai parlato, né tramite leak né direttamente dagli sviluppatori stessi, e soprattutto appunto per come è stato distribuito con una disponibilità immediata peraltro della Director’s Cut, la versione migliorata e corretta e con contenuti inediti che era finora disponibile soltanto su PS5.