Mentre tutti attendono maggiori informazioni su GTA 6 – la cui uscita sembra piuttosto lontana – Rockstar Games annuncia l'arrivo del DLSS su Red Dead Redemption 2. Il pluripremiato open world western sta per essere aggiornato, la patch sarà disponibile da martedì 13 luglio e introdurrà il supporto alla tecnologia di upscaling di Nvidia. L'annuncio dello sviluppatore fa riferimento soltanto alla versione PC.

Il DLSS – acronimo di Deep Learning Super Sampling – consiste in un innovativo algoritmo di upscaling che consente al gioco di girare ad una risoluzione più bassa senza perdere troppo dettaglio. Ciò si traduce in un notevole incremento di prestazioni e offre la possibilità di giocare ad un framerate elevato anche su PC con hardware modesto.

L'arrivo di questa tecnologia su RDR 2 rappresenta un gran passo in avanti per la versione PC del titolo Rockstar, si tratta infatti di un gioco piuttosto esigente, in grado di mettere alla prova anche gli hardware più costosi e prestanti. Lo sviluppatore si è limitato ad indicare la data di debutto del DLSS su Red Dead Redemption 2, senza mostrare alcuna sequenza di gioco o benchmark, non ci resta che attendere ancora qualche giorno per valutare l'impatto della nuova patch sull'ottimo open world targato Rockstar Games.

Videogames