PS5 Pro subito in SCONTO su eBay con questo codice

Oggi è il grande giorno di PS5 Pro, il modello potenziato di PlayStation 5 che promette di far fare un passo in avanti ai tuoi giochi. E su eBay hai subito l’occasione di farla tua ad un prezzo vantaggioso: inserendo il codice PSPROTT24, come mostrato nell’immagine seguente, potrai pagarla soltanto 754,99 euro invece di 799,99.

Il venditore assicura la spedizione gratuita con corriere espresso, la garanzia di 2 anni e hai anche la protezione cliente eBay che ti rimborsa per intero in caso di imprevisto.

PS5 Pro: subito in sconto la console più potente

PlayStation 5 Pro è la console più potente disponibile sul mercato, che ti permetterà di giocare fino a 120 fps e con una risoluzione 4K con Ray Tracing ai tuoi giochi preferiti. Rispetto la console base o la slim, quindi, potrai ad esempio avere la stessa qualità d’immagine anche in modalità performance, per un aspetto visivo davvero di ultima generazione.

La console è dotata di una SSD da ben 2TB per permetterti di conservare ancora più giochi su disco: la confezione comprende anche il controller wireless DualSense, un cavo HDMI, il cavo di alimentazione e 2 piedini per sostenerla in orizzontale.

PS5 Pro, nota bene, è una console completamente digitale senza unità disco: se vuoi ovviare a questa mancanza ti basterà acquistarlo separatamente, seguendo una procedura di installazione facile e immediata.

Approfitta quindi del codice sconto PSPROTT24 per acquistare la nuova e potentissima PS5 Pro a soli 754,99 euro invece di 799,99. Un’occasione da non perdere se vuoi il massimo dai tuoi videogiochi preferiti.