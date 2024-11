GTA 6: alla faccia dei rumor, Take-Two conferma la data di uscita

GTA 6 uscirà a fine 2025, come programmato. A ribadirlo ulteriormente è il publisher Take-Two Interactive nel corso dell’ultima conferenza per gli investitori in cui ha di fatto messo a tacere le voci di un presunto rinvio confermando il debutto dell’attesissimo videogioco per l’autunno dell’anno prossimo.

GTA 6 non ritarderà: arriva il prossimo autunno

Nel corso di una chiacchierata con CNBC, il CEO del colosso Strauss Zelnick ha riconosciuto che in passato alcuni titoli della compagnia fossero stati rimandati rispetto la data di uscita originale. Questa volta però vi è piena fiducia che si possa rispettare la finestra di lancio dichiarata, sottolineando che i tempi di sviluppo così estesi per la produzione sono dovuti all’interesse principale di migliorare l’esperienza di gioco.

Zelnick ha infatti spiegato che non si tratta soltanto di ridurre il più possibile il rischio di bug, ma anche di fornire agli appassionati, che hanno aspettative straordinarie, un’esperienza che nessuno ha mai visto prima e per cui Rockstar Games sta incentrando tutti i suoi sforzi.

Tanto per snocciolare qualche dato, la società ha spiegato che GTA 5 ha raggiunto l’impressionante cifra di 205 milioni di copie vendute, mentre Red Dead Redemption 2 è arrivato a 67 milioni. L’occasione è stata utile per parlare anche di altri due titoli in produzione, Borderlands 4 e Mafia: The Old Country, che arriveranno nell’anno fiscale 2026 della società, in un periodo compreso quindi tra aprile 2025 e marzo 2026.