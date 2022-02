Realme è pronta a rivoluzionare la ricarica rapida su smartphone

“Quanto è veloce il più veloce?” È con questa domanda che Realme anticipa in maniera ufficiale che durante il MWC di Barcellona svelerà la tecnologia di ricarica rapida più veloce per uno smartphone. Le ultime informazioni ufficiali ci indicano che il giorno 28 febbraio Realme GT 2 Pro sarà presentato per il mercato europeo a distanza di diverse settimane dal lancio in Cina, ma quest'oggi scopriamo che ci sarà anche una importante novità per quanto riguarda la tecnologia di ricarica rapida.

Realme porterà una nuova tecnologia di ricarica rapida al MWC di Barcellona

Realme, quindi, conferma che lunedì prossimo verrà presentata la “più veloce tecnologia di ricarica per gli smartphone” ma non ha svelato ulteriori dettagli, se non che nel 2022 parte del 70% delle risorse destinate al team di ricerca e sviluppo saranno destinate nella realizzazione di nuove tecnologie di ricarica rapida. Secondo gli ultimi rumor pubblicati in rete, ci sono molte chance che Realme introdurrà la ricarica rapida a 150W: secondo Digital Chat Station, leaker di lungo corso e sempre molto affidabile sulle novità degli OEM cinesi, la tecnologia di ricarica rapida di Realme sarà una versione rebrandizzata di quella a 160W di OPPO.

Infine, resta piuttosto curiosa la pretesa di Realme riguardo la “tecnologia di ricarica più veloce al mondo” considerando che in passato altre compagnie avevano già mostrato soluzioni ben più spinte: difficile non menzionare la tecnologia di ricarica rapida a 200W di Xiaomi in grado di ricaricare completamente una batteria da 4000 mAh in appena 8 minuti.

Non ci resta che attendere una settimana e scoprire qualcosa in più sulla nuova tecnologia di Realme.