Realme GT 2 global, preparate i pop-corn: ecco la data di lancio

Dopo le innumerevoli indiscrezioni circolate in rete in queste settimane a seguito dell'annuncio da parte del CEO della probabile data di lancio della serie Realme GT 2 global per il mercato europeo, ecco finalmente che abbiamo la conferma che mette fine una volta per tutte ai vari leak e rumor: Realme GT 2 global sarà svelata il 28 febbraio durante il Mobile World Congress (MWC) di Barcellona.

Ecco la data di lancio ufficiale di Realme GT 2 global

Nel giorno in cui anche HONOR dirà la sua possibilmente portando HONOR Magic V e anche la serie HONOR Magic 4, il colosso cinese terrà un evento dove mostrerà Realme GT 2 e Realme GT 2 Pro lanciati a inizio anno in Cina.

Ricordiamo brevemente le caratteristiche dei due device: Realme GT 2 monta un display AMOLED da 6.62 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e il processore Qualcomm Snapdragon 888; Realme GT 2 Pro, invece, ruota attorno a un display AMOLED da 6.7 pollici con tecnologia LTPO 2.0 e frequenza di aggiornamento dinamica a 120 Hz e il processore mobile di nuova generazione Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Inoltre, per entrambi è disponibile una speciale edizione caratterizzata da un telaio in polimeri biologici pensato per ridurre l'impatto ambientale e offrire all'utente una sensazione singolare – sembra di toccare un foglio di carta. Restano ancora da capire il prezzo di vendita e la disponibilità effettiva sul mercato, ma saranno dettagli di cui torneremo a parlare nei prossimi giorni.