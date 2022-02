Realme GT2 series: sono questi i prezzi per l'Europa?

A distanza di poche ore dalle prime e importanti anticipazioni su Realme GT Neo 3 che ne hanno svelato la fotocamera e molto probabilmente anche la ricarica rapida, il colosso cinese è nuovamente protagonista di un leak che questa volta riguarda i possibili prezzi di lancio di Realme GT2 e Realme GT2 Pro per l’Europa, e quindi anche per l’Italia.

Ricordiamo che Realme GT2 series è una delle più attese di inizio anno e sarà presentata il 28 febbraio al Mobile World Congress (MWC) di Barcellona, evento in cui molto probabilmente la compagnia annuncerà anche quando saranno disponibili all’acquisto e a che prezzo.

Sono questi i prezzi di Realme GT2 e GT2 Pro per l’Europa?

Ebbene, secondo un leak, sembra che il modello “minore” parta da 539 euro per la versione con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio interno di archiviazione; si salirebbe poi a 589 euro per il modello con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio interno – forse disponibile anche nella colorazione “Steel Black” oltre a quella bianca e verde – e poi 789 euro per il modello Realme GT2 Pro con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio interno.

Realme GT2 Pro è uno dei primi smartphone Android a ricevere la certificazione Performance Class 12 di Google per Android 12, confermando quindi che si tratta di un device estremamente potente e con una scheda tecnica in grado di assicurare un’ottima esperienza utente.

Lanciato in Cina a inizio anno, il device monta un display AMOLED LPTPO 2.0 da 6.7 pollici a risoluzione 2K con frequenza di aggiornamento dinamica a 120 Hz, il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, una fotocamera di alto livello con sensore principale Sony IMX766 da 50 MP affiancato dal sensore ultra grandangolare Samsung JN1 da 50 MP, un sensore con zoom 40x, una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperDart Charge da 65 W e ovviamente Android 12 con la personalizzazione Realme UI 3.0.