Il nuovo OPPO A60 è in offerta a 179,99 su OPPO Store (anche in 3 rate)

Dopo la presentazione di inizio mese, per OPPO A60 è subito tempo di promozioni. Nell’ambito delle offerte OPPO Tech Deals, valide fino al 31 maggio, il nuovo base gamma del marchio asiatico è in vendita al prezzo scontato di 179,99 euro invece di 199,99 euro. Acquistandolo sullo store ufficiale, c’è inoltre la possibilità di dilazionare la spesa in tre rate da 60 euro a interessi zero scegliendo Scalapay come metodo di pagamento.

Tra i suoi principali punti di forza il display da quasi 6,7 pollici con refresh rate fino a 90 Hz, l’audio stereo, gli 8 GB di RAM e i 256 GB di spazio d’archiviazione, con in più la ricarica rapida a 45W: tutti elementi notevoli per questa fascia di prezzo, che rendono il modello A60 di OPPO uno dei migliori base gamma presentati quest’anno.

OPPO A60 in offerta a 179,99 euro sullo store ufficiale

La scheda tecnica del nuovo A60 sorprende in positivo dunque. Il display è un LCD IPS da 6,67 pollici, con risoluzione HD+, luminosita di picco pari a 950 nit e una frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz. Lato hardware monta il processore Snapdragon 680 a 6 nm, affiancato da 256 GB di spazio d’archiviazione UFS 2.2 e 8 GB di RAM LPDDR4x (la memoria del telefono è espandibile fino a 1 TB).

Per quanto riguarda la connettività, il nuovo smartphone OPPO supporta 4G, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.0 ed è dual SIM. Da segnalare anche l’audio stereo, la resistenza IP54 e la batteria da 5.000 mAh, con la ricarica rapida a 45W che consente di ottenere il 100% di carica in 69 minuti.

Chiudiamo infine con il comparto camere: la fotocamera posteriore è da 50 megapixel, con apertura f/1.8; c’è poi un sensore per la profondità di campo da 2 megapixel e una camera anteriore da 8 megapixel con apertura f/2.0.

Il nuovo OPPO A60 è in offerta nell’ambito della promozione OPPO Tech Deals al prezzo scontato di 179,90 euro sullo store ufficiale di OPPO.