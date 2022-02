Realme GT 2 Pro è uno dei primi a ricevere questa certificazione Google

A distanza di pochissimi giorni dall’evento di presentazione di Realme GT 2 series per il mercato europeo, il colosso cinese fa sapere che l’atteso Realme GT 2 Pro è uno tra i primi smartphone Android a ricevere la certificazione Google Performance class for Android 12 (conosciuta anche come Performance Class 12).

Per i meno informati sulla certificazione di Google, si tratta di specifiche hardware minime specificate dal colosso di Mountain View nell’Android Compatibility Definition Document (CDD) pubblicato lo scorso mese di ottobre a seguito del rilascio della versione stabile di Android 12, a cui gli OEM Android devono rispondere per assicurare che i propri device garantiscano un’elevata esperienza di utilizzo.

Realme GT 2 Pro riceve la certificazione Google Performance class for Android 12

Per rientrare all’interno della Performance Class 12, un device Android deve soddisfare i seguenti requisiti:

Almeno 6 GB di RAM

Almeno 400 DPI con risoluzione 1080p

Almeno 120 MB/s di velocità in scrittura, 250 MB/s di velocità in lettura, 10 MB/s di velocità in scrittura casuale e 40 MB/s di velocità in lettura casuale

Almeno una fotocamera posteriore da 12 MP in grado di registrare video a risoluzione 4K @30 FPS

Almeno una fotocamera anteriore da 4 MP in grado di registrare video a risoluzione 1080p @30 FPS

Realme non solo fa sapere che il device soddisfa pienamente i requisiti sopracitati, ma conferma anche che lo smartphone monta un pannello flat di tipo AMOLED a risoluzione 4K da 6.7 pollici, tecnologia LTPO con frequenza di aggiornamento dinamica da 1 a 120 Hz, sensore di impronte integrato nel display, processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 8/12 GB di memoria RAM di tipo LPDDR5, 128/256/512 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1, fotocamera principale con sensoreSony IMX766 da 50 MP, batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 65 W, Android 12 con la Realme UI 3.0 e molto altro. Infine, vi ricordiamo che il device sarà presentato il 28 febbraio durante la giornata di apertura del MWC di Barcellona.