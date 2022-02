Realme GT Neo 3: sarà lui il medio gamma definitivo

A seguito dei primi leak relativi a Realme GT Neo 3, in queste ore sono stati pubblicati in rete alcuni render ad alta risoluzione dello smartphone Android che puntano l’attenzione sul pannello posteriore e maggiormente sulla fotocamera. Il sempre affidabile leaker @OnLeaks ha ancora una volta svelato un aspetto molto importante del device di Realme, anche se non abbiamo a corredo le informazioni relative alla scheda tecnica.

Il modulo triplo della fotocamera dispone di un sensore principale da 50 MP, probabilmente con supporto alla stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), e verosimilmente un sensore ultra grandangolare e un sensore macro/di profondità.

Realme GT Neo 3 design leak: la fotocamera svela un sensore principale da 50 MP

Inoltre, il device è stato appena individuato presso il database del TENAA che ci permette di scoprire i primi dettagli sull’hardware. Il TENAA ha registrato due device con specifiche differenti ma entrambi con dimensioni e peso pari a 163.3 x 75.6 x 8.2 mm e 188 grammi. Entrambi i device ruotano attorno un display AMOLED da 6.7 pollici a risoluzione 2412 x 1080 pixel, un processore octa-core da 2.85 GHz, 128/256/512 GB di spazio interno e supporto alla connettività 5G.

Il modello dell’anno scorso, Realme GT Neo2, monta un display AMOLED da 6.62 pollici (il nuovo device sarà quindi leggermente più grande), il processore Qualcomm Snapdragon 870, 8/12 GB di RAM con 128/256 GB di spazio interno, tre fotocamere posteriori con sensore principale da 64 MP, supporto alla rete 5G, ricarica rapida da 65 W, Android 11 con la personalizzazione Realme UI 2.0 e sensore per le impronte integrato.

Con tutta probabilità l’azienda cinese focalizzerà la sua attenzione nel migliorare alcuni elementi chiave dell’esperienza utente come la fase di scatto, in molte occasioni criticata dagli utenti del GT Neo 2. Inoltre, Realme GT Neo 3 arriverà con tutta probabilità con Android 12 e Realme UI 3.0 a bordo.