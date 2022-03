Realme GT Neo3 passa da Geekbench: le specifiche al completo

Come ben sappiamo il CEO di Realme ha confermato che lo smartphone Realme GT Neo3 arriverà nella seconda metà del 2022 con alcune caratteristiche molto interessanti – ricarica rapida da 150W e processore MediaTek Dimensity 8100, tra le altre cose -, e in queste ore scopriamo che il device è scovato all’interno del database di Geekbench che ne “conferma” le specifiche.

Etichettato con il codice prodotto RMX3562, Realme GT Neo3 passa da Geekbench con il processore MediaTek Dimensity 8100 – dovrebbe garantire prestazioni simile al “vecchio” Qualcomm Snapdragon 888 – e la sceda video Mali-G610 MC6.

Realme GT Neo3 passa da Geekbench: ecco tutti i dettagli sulla scheda tecnica

Il modello scovato nel database di Geekbench monta Android 12 con la personalizzazione Realme UI 3.0 out-of-the-box, e raggiunge un punteggio in single core pari a 966 e in multi core pari a 3901. La variante, inoltre, monta 12 GB di RAM sebbene sia molto probabile che il device verrà commercializzato anche con il taglio da 8 GB.

Altri dettagli pubblicati in questi giorni su Realme GT Neo3, indicano che lo smartphone di fascia medio alta monterà un display OLED da 6.7 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, una fotocamera punch hole centrale da 16 MP, sensore di impronte integrato nel display, certificazione HDR10+ e una fotocamera posteriore tripla così costituita: sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) – è lo stesso presente su Realme GT 2 Series -, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP.

Con tutta probabilità la batteria sarà da 4500 mAh con la già confermata ricarica rapida da 150W, mentre per quanto riguarda il sistema operativo è molto probabile che il device rientrerà nella nuova policy degli aggiornamenti che garantisce 3 aggiornamenti Android e 4 anni di aggiornamenti di sicurezza. C'è una buona possibilità che l'atteso smartphone di fascia media contribuisca a far crescere il market share dell'azienda in Europa che, dati alla mano, ha chiuso il 2021 con una crescita incredibile.