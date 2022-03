Realme GT Neo3 arriverà molto presto, parola del CEO

Dopo la conferma che Realme GT Neo3 sarà il primo smartphone al mondo a supportare la ricarica rapida su cavo da 150 W, in queste ore il CEO di Realme, Madhav Sheth, ha confermato in una intervista che il nuovo smartphone di fascia medio alta del colosso cinese sarà presentato sul mercato entro la seconda metà (H2) del 2022.

La conferma da parte del CEO mette pace ai numerosi rumor delle ultime ore che vedevano lo smartphone ormai a un passo dal lancio. Proprio ieri, infatti, il sito indiano di Realme aveva iniziato i lavori di sviluppo della pagina prodotto relativa a GT Neo3 alimentando le voci del lancio ormai alle porte. Secondo il CEO, però, bisognerà attendere almeno un altro paio di mesi per scoprire quando il device sarà effettivamente presentato e soprattutto a che prezzo.

Realme GT Neo3 sarà presentato nella seconda metà (H2) del 2022

Realme GT Neo3, secondo le ultime informazioni pubblicate in rete da alcuni leaker, monterà un display OLED da 6.7 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, una fotocamera punch hole da 16 MP, sensore di impronte integrato nel display e un comparto multimediale di alto livello. È probabile che la fotocamera tripla sia costituita da un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS), un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP. Oltre alla conferma che sarà uno dei primissimi smartphone Android a montare il nuovo processore MediaTek Dimensity 8100, Realme GT Neo3 è atteso anche con una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 150 W e Android 12 con la personalizzazione Realme UI 3.0.

Realme chiude il 2021 con una crescita in Europa assolutamente incredibile: non solo rappresenta il brand più in crescita nel Vecchio Continente, ma è anche entrato nella top five dei maggiori produttori di smartphone in Europa. Infine, la nuova policy relativa agli aggiornamenti software contribuirà a espandere il numero degli smartphone Realme in quanto supportati per un lungo periodo.