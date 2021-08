L'immagine trapelata della variante arancione speciale del Realme GT Master Edition emerge prima del lancio in India e in Europa.

Realme GT Master Edition: la variante che celebra il successo

Sappiamo che il Realme GT 5G verrà lanciato il 18 agosto in India. Da noi, al contrario, è stato già svelato. Tuttavia, la società annuncerà anche la GT Master Edition insieme al flagship “standard”. Un nuovo rapporto di Digit India che cita il popolare informatore Steve Hemmerstoffer come fonte, rivela che quest'ultimo arriverà in un colore speciale nel continente asiatico.

Il sub brand di OPPO ha annunciato il GT Master Edition e il GT Master Explorer Edition in Cina il mese scorso. Tra questi, solo il primo arriverà in India e in Europa nelle settimane a venire.

Il nuovo rapporto afferma che l'azienda ha superato i 100 milioni di vendite globali in soli 37 giorni all'inizio di questa settimana. Per celebrare il suo successo, la compagnia lancerà il Realme GT Master Edition in una speciale variante arancione in India e in Europa.

Come si può vedere nello scatto trapelato, la variante arancione scuro sembra sfoggiare un retro in pelle con trame a coste simili a quelle di una borsa/valigia.

Un badge che reca scritto “celebriamo i 100 milioni” è visibile nella parte inferiore del pannello posteriore. Ciò che sorprende è che il telefono assomiglia al GT Master Explorer Edition. Pertanto, esiste la possibilità che Realme GT Master Explorer Edition venga rinominato come Realme GT Master Edition in India e in Europa.

Capiamo la confusione, ed è perfettamente lecita.

Specifiche tecniche

Il GT Master Edition ha un display S-AMOLED FHD+ 120Hz da 6,43 pollici, mentre l'altro modello ha uno schermo S-AMOLED FHD+ 120Hz da 6,55 pollici. Entrambi i device hanno uno scanner di impronte digitali sotto lo schermo. Mentre il primo è un mediogamma premium con chip Snapdragon 778G e una batteria da 4.300 mAh, il secondo ha un SoC Snapdragon 870 e una batteria da 4.500 mAh. Ambedue supportano la ricarica rapida 65.

Questi dispositivi hanno fino a 12 GB di RAM e fino a 256 GB di spazio di archiviazione. Sono dotati di una fotocamera frontale da 32 megapixel. Il GT Master ha una fotocamera principale da 64 megapixel, un obiettivo ultrawide da 8 megapixel e uno snapper macro da 2 megapixel. D'altra parte, il modello Explorer ha una main camera da 50 megapixel, un'ottica ultrawide da 16 megapixel e uno snapper macro da 2 MPX.

