Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G da 512GB di memoria a 105€ in MENO su eBay

Hai deciso di cambiare il tuo vecchio smartphone per qualcosa di ovviamente più performante ma senza svenarti? Allora l’offerta che ho scovato su eBay non te la puoi perdere sicuramente. In questo momento puoi aggiungere al tuo carrello il bellissimo Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G a soli 324,99 euro, invece che 429,90 euro.

Anche se il prezzo di listino non è segnalato lo puoi tranquillamente vedere sullo store di Xiaomi ed è proprio quello che vedi sopra. Dunque in questo momento puoi risparmiare la bellezza di quasi 105 euro sul totale. Un prezzaccio soprattutto se consideri che questo è uno smartphone medio gamma con prestazioni davvero incredibili.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G su eBay a prezzo assurdo

Credo che non ci siano dubbi sul fatto che questo sia uno dei migliori medio gamma in circolazione e che a questo prezzo sia un’offerta top, per cui andiamo a vedere insieme le sue specifiche:

Performance: partiamo dal potente processore Snapdragon 7s con 12 GB di RAM e una memoria interna da 512 GB .

partiamo dal potente processore e una memoria interna da . Design: ha uno spessore di appena 7,98 mm e un peso di 187 grammi. Monta un bellissimo display AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate a 120 Hz.

Sistema di fotocamere : è dotato di una tripla fotocamera con sensore principale pazzesco da 200 MP per scatti eccezionali e ha una fotocamera anteriore da 16 MP.

: è dotato di una con sensore principale pazzesco per scatti eccezionali e ha una fotocamera anteriore da 16 MP. Autonomia: grazie alla batteria da 5100 mAh è in grado di durare per tantissimo tempo e in confezione troverai il suo alimentatore da 67 W per una ricarica velocissima.

Insomma siamo davvero di fronte a uno smartphone da prendere a occhi chiusi. Quindi non aspettare che l’offerta scada, vai all’istante su eBay e acquista il tuo Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G a soli 324,99 euro, invece che 429,90 euro. Ordinando l’ora lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza spese di spedizione e puoi scegliere anche un punto di ritiro.