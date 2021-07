La serie Realme GT Master Edition è stata svelata da poche ore. Presenta un design inedito, processori di punta e di fascia media e specifiche tecniche davvero interessanti. Vediamo tutti i dettagli.

Realme GT Master Edition Series: le caratteristiche

Il marchio di smartphone in più rapida crescita Realme ha lanciato due nuovi dispositivi facenti parte della gamma GT nel suo paese d'origine, la Cina.

Questi telefoni, chiamati GT Master Edition e GT Explorer Master Edition, presentano un design unico, chipset Qualcomm, high-refresh display a velocità ridotta, ricarica rapida e altro ancora.

La serie realme GT Master Edition è co-progettata da Naoto Fukasawa. È lo stesso designer industriale giapponese responsabile del design dei precedenti telefoni M.E. del sub brand di OPPO.

Tuttavia, a differenza dei vecchi telefoni, che erano semplicemente nuove varianti estetiche di prodotti già esistenti, i nuovi Master Edition sono di per sé nuovi smartphone.

Questi dispositivi sfoggiano un design identico ispirato alle valigie realizzato in pelle vegana. Sono inoltre disponibili in una finitura in vetro standard. Il GT Master Edition è disponibile in tre colorazioni, ovvero Suitcase Grey, Dawn e Snow Mountain. Volendo, è disponibile anche in una versione aggiuntiva Suitcase Apricot.

Inoltre, è dotato di un display Samsung Super AMOLED da 6,43 pollici (piatto) con una risoluzione di 2400 x 1080 pixel (FHD+), frequenza di aggiornamento di 120Hz, frequenza di campionamento del tocco di 360Hz, rapporto di contrasto 5.000.000:1, 100% DCI-P3 gamma di colori, rapporto schermo-corpo del 91,7%, perforazione e luminosità di picco di 1.000 nit. Per quanto riguarda le prestazioni, è alimentato da un SoC Qualcomm Snapdragon 778G.

D'altra parte, il GT Master Explorer Edition è dotato di un SoC Qualcomm Snapdragon 870 molto potente. Sfoggia anche un display Samsung Super AMOLED da 6,55 pollici (curvo) con una risoluzione di 2400 x 1080 pixel (FHD+), frequenza di aggiornamento di 120Hz, frequenza di campionamento del tocco di 480Hz, rapporto di contrasto di 6.000.000:1, gamma di colori DCI-P3 al 100%, 92,1 % di rapporto schermo-corpo, perforazione e luminosità di picco di 1.100 nit e Corning Gorilla Glass 5.

Per la fotografia e la videografia, il modello più economico vanta una tripla lente da 64 MP (wide) + 8 MP (ultra-wide) + 2 MP (macro) sul retro e una fotocamera frontale da 32 MP. Il modello premium invece, dispone di un sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con OIS, fotocamera ultra-wide da 16 MP, macro da 2 MP e selfiecam da 32 MP.

Sul fronte della connettività, i telefoni supportano dual-SIM, 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, GNSS, NFC e USB Type-C. Sfortunatamente, non hanno uno slot per schede MicroSD e un jack per cuffie da 3,5 mm.

La variante Explorer sfoggia un sistema composto da un doppio speaker con supporto per Dolby Audio. Tuttavia, entrambi hanno la certificazione Hi-Res Audio.

Entrambi i telefoni eseguono Realme UI 2.0 basata su Android 11 e supportano la ricarica rapida SuperDart da 65 W. La Master Edition ha, al suo interno, una batteria da 4.300 mAh, mentre la versione Explorer ospita una batteria da 4.500 mAh. Ultimo ma non meno importante, gli smartphone misurano circa 8-9 mm di spessore e pesano circa 174-185 g.

La nuova line-up sarà venduta al dettaglio in Cina ai seguenti prezzi.

Realme GT Master Edition:

8 GB + 128 GB – ¥ 2.399 ($ ​​371);

8 GB + 256 GB – ¥ 2.599 ($ ​​402).

Realme GT Master Explorer Edition:

8 GB + 128 GB – ¥ 2.899 ($ ​​448);

12 GB + 256 GB – ¥ 3.199 ($ ​​494).

Non ci sono notizie ufficiali sulla disponibilità del telefono al di fuori della Cina continentale. Tuttavia, il debutto globale potrebbe avvenire a breve.

