Il nuovo Realme GT Master Edition dovrebbe diventare ufficiale presto in Cina. Una nuova fuga di notizie proveniente dell'affidabile informatore OnLeaks, in collaborazione con 91mobiles, afferma che lo smartphone arriverà presto anche in Europa.

Realme GT Master Edition: cosa sappiamo?

La fuga di notizie appena rivelata ci ha permesso di scoprire i rendering del dispositivo, i prezzi e le specifiche tecniche. Mentre le indiscrezioni precedenti affermavano che la GT Master Edition sarebbe stata un'edizione di punta del device con SoC Snapdragon 870 e tre lenti con sensore principale da 50 megapixel, il nuovo leak afferma che il device sarà alimentato dallo Snapdragon 778G e da tre obiettivi con main camera da 64 megapixel.

Design Realme GT Master Edition

I rendering CAD del Realme GT Master Edition mostrano un device che presenta un pannello perforato sulla parte anteriore. Lo schermo ha bordi curvi ed è integrato con un sensore di impronte digitali. Dovrebbe esserci uno speaker, una porta USB-C, un grilletto per altoparlanti, un jack audio da 3,5 mm, un vano per schede SIM, un bilanciere del volume e un tasto di accensione lungo i bordi.

OnLeaks afferma che Realme ha progettato la GT Master Edition in collaborazione con il designer giapponese Naoto Fukusawa. Le colorazioni del smartphone dovrebbe avere con una finitura opaca. Ci sarà un terzo modello caratterizzato da un design unico realizzato in ecopelle. Il suo peso dovrebbe essere di 174 grammi e dovrebbe avere uno spessore di 8 mm.

Specifiche tecniche

Il telefono avrà un display sAMOLED FHD + da 6,43 pollici che offre una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Il dispositivo SoC con chip Snapdragon 778G godrà di 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. L'interfaccia utente Realme 2.0 e il sistema operativo Android 11 verranno preinstallati sul dispositivo.

Potrebbe essere dotato di una fotocamera frontale da 32 megapixel e di un sistema a tripla lente così ripartito: 64 megapixel (principale) + 8 megapixel (ultrawide) + 2 megapixel (profondità). Potrebbe avere il supporto per la ricarica rapida da 65 W per la sua batteria da 4.300 mAh.

Prezzo di vendita

Si ipotizza che Realme GT Master Edition arriverà in Europa in due opzioni da 8 GB di RAM + 256 GB di spazio di archiviazione e 12 GB di RAM + 256 GB di spazio di archiviazione. Queste varianti hanno un prezzo di 399 euro (~$473) e 449 euro (~$533), rispettivamente.

Hemmerstoffer ha anche affermato che esisteva una variante inferiore con 6 GB di RAM e 128 GB che sarebbe dovuta arrivare sugli scaffali al prezzo di 349 euro (~ $ 414), ma sembra che sia stata apparentemente cancellata senza un motivo valido.

