Il Google Pixel 7a è in offerta ad un OTTIMO prezzo: ecco perché comprarlo

Il Google Pixel 7a è senza dubbio uno dei migliori smartphone sotto i 400€ che tu possa acquistare in questo momento. Oggi è in offerta su Amazon con uno sconto che ti suggeriamo di non farti scappare assolutamente: lo paghi solamente 379€, con la possibilità di dividere l’importo in più rate al momento del checkout.

Il Google Pixel 7a si distingue come uno smartphone di fascia media con prestazioni notevolmente migliorate rispetto al suo predecessore. Equipaggiato con il chip Tensor G2, offre una gestione efficiente delle applicazioni e una qualità della fotocamera sorprendente per la sua categoria di prezzo. Il display OLED da 6,1 pollici supporta una frequenza di aggiornamento di 90Hz, offrendo un’esperienza visiva fluida e dettagliata.

A tutto questo si aggiungono i vantaggi di essere uno smartphone prodotto direttamente da Google, a partire da un accesso privilegiato agli aggiornamenti Android e passando per un gran numero di funzionalità esclusive e non disponibili sugli altri smartphone. Il sistema a doppia fotocamera è eccellente e difende degnamente l’ottima nomea della linea Pixel in tal senso.

Nonostante il prezzo accessibile, include funzioni avanzate come la ricarica wireless e una batteria che garantisce un’eccellente autonomia. Rimane ancora poco tempo per approfittare di questo prezzo: acquistalo subito a solamente 379€ (anziché 509€)!