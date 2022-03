Realme GT Master Explorer Edition riceve Android 12 con la Realme UI 3.0

Realme GT Master Explorer Edition sta ricevendo l'aggiornamento ad Android 12 con la Realme UI 3.0 a distanza di qualche mese dalla versione in beta chiusa. Il device, arrivato in Italia solo con la variante Realme GT Master Edition che racchiude lo stesso iconico design, si sta aggiornando lentamente alle novità presenti nell'ultimo sistema operativo di Google e nella personalizzazione della Realme UI.

Dalle prime informazioni condivise in rete, quindi, passerà probabilmente qualche settimana prima che tutti i device riceveranno l'aggiornamento al nuovo firmware.

Realme GT Master Explorer Edition si aggiorna ad Android 12 con la Realme UI 3.0

Realme ha ancora molto da fare per quanto riguarda il rilascio puntuale degli aggiornamenti software, ma sta adottando tutte le misure per mettersi in pari con i big del settore e offrire ai propri utenti un supporto software di primo livello. Infatti, proprio durante il MWC di Barcellona durante il lancio europeo di Realme GT 2 Series, il CEO del colosso cinese ha annunciato una nuova policy per quanto riguarda gli aggiornamenti software.

Tutti i nuovi smartphone Realme, a partire da Realme GT 2 Series, riceveranno 3 aggiornamenti Android (quindi fino ad Android 15, sempre se si chiamerà così) e 4 anni di aggiornamenti software; non è al pari della policy degli aggiornamenti di Samsung o di Apple, ma si tratta indubbiamente di una importante novità per i milioni di utenti muniti di uno smartphone Realme – ci teniamo a precisare che non tutti gli smartphone dell'azienda rientrano nel nuovo programma di aggiornamento.

Realme ha molta carne sul fuoco: non solo ha chiuso il 2021 con una incredibile crescita nel mercato europeo arrivando addirittura ad entrare nella top five dei maggiori produttori di smartphone, ma si sta preparando anche al lancio dello smartphone Realme GT Neo3. Il device è atteso la ricarica rapida da 150W, il nuovo processore MediaTek Dimensity 8100 e ovviamente Android 12 con la Realme UI 3.0.

