Realme mostra dal vivo la ricarica rapida da 150 W: è da non crederci

Realme, ancora una volta, parla del modello GT Neo3 senza svelarlo del tutto – anche se questa volta ci arriviamo vicini – mostrando l'incredibile velocità della ricarica rapida UltraDart da 150 W. Proprio durante il Mobile World Congress (MWC) di Barcellona, assieme alla presentazione europea di Realme GT 2 Series, il colosso cinese annunciava che Realme GT Neo3 sarebbe stato il primo smartphone al mondo a montare la ricarica rapida da 150 W.

In quello stesso evento, l'azienda aveva dichiarato che la tecnologia UltraDart da 150 W è in grado di ricaricare il 50% di una batteria in appena 5 minuti.

Realme mostra dal vivo la ricarica rapida da 150 W sul telefono GT Neo3

Ebbene, nel breve video sottostante, possiamo notare come effettivamente il telefono Realme GT Neo3 raggiunga il 50% di autonomia dopo appena 5 minuti di ricarica.

I più attenti e premurosi circa la sicurezza del device possono stare tranquilli: Realme ha assicurato che gli smartphone dotati della tecnologia di ricarica rapida UltraDart da 150 W mantengono l'80% di capacità della batteria dopo 1000 cicli di ricarica completa. Numeri alla mano, dopo più di 2 anni di ricariche giornaliere, il device non mostrerà evidenti segni di deterioramento della batteria.

Parlando di Realme GT Neo3, uno degli smartphone più attesi nei prossimi mesi, il CEO del colosso cinese ha svelato che sarà presentato solo nella seconda metà di quest'anno. Secondo le ultime indiscrezioni pubblicate in rete, il device Android è atteso con una scheda tecnica molto interessante: display OLED da 6.7 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, sensore di impronte integrato nel display, una fotocamera frontale punch hole da 16 MP, una fotocamera tripla posteriore con sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS), un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP.

Sotto il telaio è atteso il nuovo processore MediaTek Dimensity 8100, annunciato giusto qualche giorno fa, Android 12 con la personalizzazione Relame UI 3.0 e ovviamente una batteria da 4500/5000 mAh con la ricarica rapida UltraDart da 150 W.