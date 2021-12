Realme GT 2 sarà un device diverso da tutti: ecco perché

Mentre OPPO Find N ha tutte le carte in regola per stravolgere completamente il settore dei foldable e mettere in serie crisi lo strapotere di Samsung, Realme sta per presentare uno smartphone molto diverso da tutti quelli a cui siamo abituati. Durante il Realme GT 2 Series Special Event del 20 dicembre, infatti, il colosso cinese presenterà Realme GT 2 con un telaio costituito da un materiale finora mai prestato al mondo mobile.

Realme GT 2 monterà un telaio unico nel suo genere

La conferma non solo arriva dall'azienda ma anche da Xu Qi, Vice Presidente di Realme, che ha annunciato sul proprio account Weibo che la serie Realme GT 2 potrà contare su tecnologie innovative pensate per conferire al telaio posteriore un look & feel simile alla carta. Dalle poche informazioni rilasciate dall'azienda, sappiamo che il designer industriale Naoto Fukusawa ha collaborato con Realme per la “ricerca della perfetta combinazione di tecnologia ed estetica, modernità e tradizione, funzionalità e sostenibilità”.

In attesa di scoprire di più su questa particolare tecnologia realizzata per ridurre le emissioni di carbonio, sappiamo che Realme GT 2 Pro sarà un device che metterà in crisi i device Android di fascia alta. I rumor più recenti indicano che monterà il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – sperando che non soffra dei problemi di gestione termica discussi qualche giorno fa -, un display Super AMOLED da 6.51 pollici a risoluzione Full HD+, sensore di impronte integrato nel display, una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 65 W e la Realme UI 3.0 basata su Android 12.