Qualcomm, abbiamo un problema: Snapdragon 8 Gen 1 scalda troppo?

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 surriscalda. Si potrebbe sintetizzare così un recente tweet del sempre affidabile leaker Ice Universe che, in queste ore, fa sollevare parecchi dubbi circa la gestione termica del nuovo processore di fascia alta di Qualcomm. I benchmark su Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 parlano di prestazioni superiori a quelle dello Snapdragon 888/888+, anche se l'A15 Bionic di Apple lo batte facilmente in alcuni contesti, ma sembra che il team di ingegneri non sia riuscito a ottimizzare l'eventuale surriscaldamento del SoC quando posto sotto stress.

Lo Snapdragon 8 Gen 1 surriscalda troppo?

“Sugli smartphone Moto, i test estremi dello Snapdragon 8 Gen 1 sono molto ‘caldi'. Per piacere preparatevi mentalmente: il 2022 potrebbe essere un anno ‘HOOOT' per gli smartphone Android“, dichiara Ice Universe in un suo tweet.

On moto phones, the extreme test of Snapdragon 8 Gen1 is very hot. Please be mentally prepared, 2022 may be “HOOOT”year for Android phones. — Ice universe (@UniverseIce) December 9, 2021

Ovviamente il rimando agli “smartphone Moto” fa riferimento al nuovo Motorola Moto Edge X30 presentato proprio ieri: si tratta del primo smartphone al mondo a montare il nuovo SoC di Qualcomm, di fatto anticipando di qualche giorno l'arrivo di Xiaomi 12. Non è dato sapere se la gestione termica non perfetta del processore del colosso hi-tech possa dipendere da una scarsa ottimizzazione risolvibile tramite mirati aggiornamenti firmware, o se lo Snapdragon 8 Gen 1 avrà per davvero difficoltà a dissipare in maniera ottimale il calore quando sottoposto a stress.