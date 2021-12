Realme annuncia il GT 2 Series Special Event con tante novità

Realme annuncia il GT 2 Series Special Event per il 20 dicembre, un evento in cui il brand cinese in tremenda crescita presenterà alcune importanti novità per quanto riguarda la tecnologia di comunicazione, il comparto fotografico e anche nuovi materiali eco-friendly utilizzati per la realizzazione di nuovi smartphone.

Tutte e tre le aree sopracitate rappresentano il focus della strategia di Realme che lo hanno reso il brand più giovane a fare parte della classifica dei maggiori produttori di smartphone al mondo, primato che l'azienda ha intenzione di mantenere con una importante strategia di espansione anche nei mercati internazionali.

Tutto pronto per il Realme GT 2 Series Special Event

Realme, inoltre, conferma una nuova collaborazione con il designer industriale Naoto Fukusawa per la “ricerca della perfetta combinazione di tecnologia ed estetica, modernità e tradizione, funzionalità e sostenibilità“. Con il motto “Saving Gaia“, la dea primordiale della Terra, l'azienda cinese e il designer industriale presenteranno per la prima volta un nuovo materiale ecologico sviluppato per ridurre le emissioni di carbonio del 63% per Kg, senza scendere a compromessi circa la robustezza e durevolezza rispetto i materiali tradizionali.

Non ci resta quindi che attendere il prossimo 20 dicembre per scoprire cos'altro bolle in pentola: non dimentichiamoci, infatti, che il device Realme GT 2 Pro è stato certificato e si appresta a fare il suo ingresso nel mercato mobile.