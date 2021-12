Samsung domina a mani basse il mercato foldable: i dati

Il mercato dei pieghevoli vede Samsung come l'unico e vero vincitore anche nel Q3 2021. Del resto, da quando il colosso sudcoreano ha messo piede in questo settore, ne ha facilmente assunto le redini dapprima scalzando Motorola con il suo RAZR (anche nella versione 5G) e poi le timide prove di Huawei con la serie Mate X – si dice che il colosso cinese starebbe lavorando a un nuovo foldable a conchiglia per contrastare la serie Galaxy Z Flip, vedremo.

Il mercato dei pieghevoli è di Samsung

“L'uscita ad agosto degli smartphone pieghevoli di Samsung, Galaxy Z Flip3 e Z Fold3, a prezzi più interessanti insieme a forti sforzi promozionali e interessanti permute, ha assicurato una crescita senza precedenti del mercato dei pieghevoli – sottolinea Ross Young, CEO e cofondatore di DSCC. Inoltre, è prevista un'ulteriore crescita nel quarto trimestre del 2021, quando i prodotti saranno disponibili da un intero trimestre.”

E proprio di crescita senza precedenti parliamo se teniamo in considerazione un semplice dato: Samsung detiene il 93% del mercato degli smartphone pieghevoli, lasciando a Huawei un misero 6% con il suo Mate X2. Ma c'è di più: con i circa 2.8 milioni di foldable commercializzati nel Q3 2021, il colosso di Seul ha superato le vendite dei trimestri precedenti sommati.

Secondo il rapporto di DSCC nel 2022 il mercato degli smartphone pieghevoli potrebbe arrivare a circa 12 milioni di unità ma, in un'ulteriore analisi, viene avanzata la possibilità che la serie Galaxy Z Flip verrà eventualmente messa da parte a favore invece della serie Galaxy Z Fold. Cosa si aspetta Samsung da questo settore? È ormai certo che l'azienda punta a restare saldamente al comando del mercato il più a lungo possibile: vedremo per quanto riuscirà a controllarlo considerando l'imminente ingresso anche di OnePlus, OPPO e Google – malgrado abbia deciso di cancellare il Google Pixel Fold.

