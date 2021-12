Realme GT 2: il sensore di impronte sarà rivoluzionario

La serie di smartphone Realme GT 2 potrà contare su un sensore di impronte sotto il display mai visto prima. A svelare la novità ci pensa direttamente la compagnia con un post su Weibo da Chase Xu Qi, General Vice President e Chief Officer di Realme, che ha pubblicato una immagine alquanto interessante.

Ecco il nuovo sensore sotto il display di Realme GT 2

Sembra, infatti, che la serie Realme GT 2 monterà un sensore di impronte sotto il display che fungerà anche da sensore per il battito cardiaco. L'immagine sottostante fa chiaro riferimento che l'utente potrà scoprire il ritmo del proprio cuore semplicemente poggiando un dito nell'area del display in cui è integrato il sensore di sblocco, un'idea finora mai vista prima in uno smartphone.

La nuova funzionalità è stata in qualche modo confermata anche da Digital Chat Station, leaker di lungo corso e piuttosto affidabile, che ha anche svelato che la serie Realme GT 2 potrà contare sul vetro Gorilla Glass Victus in grado di garantire una maggiore resistenza ai graffi. Nei giorni scorsi l'azienda ha svelato molto sulla nuova famiglia di device: conosciamo il design frontale, le specifiche tecniche, i dettagli estetici e anche la data di presentazione ufficiale.

Non ci resta che attendere martedì prossimo, 4 gennaio 2022, per scoprire tutte le caratteristiche ufficiali dei nuovi top di gamma del colosso cinese.