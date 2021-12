Realme GT 2 Pro: ecco il teaser che stavamo aspettando

In questi giorni non si parla altroche di Realme GT 2 Pro, merito soprattutto di un'ottima campagna di comunicazione dell'azienda che, poco a poco, ci sta svelando gli aspetti più importanti del nuovo smartphone di fascia alta. Dopo il teaser circa le tre tecnologie che trovaranno posto sul device e i dettagli estetici che abbiamo scoperto qualche ora fa, quest'oggi la compagnia svela un nuovo teaser che mostra il display di Realme GT 2 Pro. In tutti questi giorni, infatti, nonostante lo smartphone sia stato anche scovato sul TENAA, non abbiamo mai avuto occasione di scoprire in dettaglio il design del suo pannello frontale.

Un teaser svela il display di Realme GT 2 Pro

Com'è possibile osservare qui in basso nel teaser ufficiale, il display di Realme GT 2 Pro è atteso con una fotocamera punch hole nell'angolo superiore sinistro; le cornici del pannello sono estremamente ottimizzate al fine di offrire un alto rapporto display/telaio, come si vuole per uno smartphone di fascia premium. Sul frame destro è possibile intravedere il tasto di accensione, mentre su quello opposto il bilanciere del volume; sul fondo si scorge la porta USB Type-C e la griglia per lo speaker di sistema.

Le specifiche tecniche di Realme GT 2 Pro scovate sul TENAA suggeriscono che lo smartphone monterà un pannello AMOLED da 6.7 pollici a risoluzione QHD+ da 1440 x 3216 pixel con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 8 GB di RAM, 128/256/512 GB di spazio di archiviazione, fotocamera tripla sul retro (50+2+2 MP), fotocamera frontale da 32 MP e una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 65 W.

Realme GT 2 series è attesa al lancio il 4 gennaio 2022 ma, come pare ormai ovvio, torneremo sicuramente a parlare del device per via di nuovi teaser e indescrezioni dell'ultimo minuto.