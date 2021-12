Realme GT 2 Pro passa dal TENAA: il top di gamma fa paura!

Dopo avere scoperto i dettagli estetici di Realme GT 2 Pro e la data ufficiale di presentazione della nuova serie, in queste ore Realme GT 2 Pro passa dal TENAA dandoci piena visione di quella che sarà a tutti gli effetti la scheda tecnica del nuovo smartphone Android una volta pronto al lancio sul mercato.

Realme GT 2 Pro passa dal TENAA

Come avevamo visto nelle settimane precedenti grazie a un gran numero di rumor e indiscrezioni circa il modello RMX3300 a seguito dell'approvazione da parte dell'ente cinese 3C e anche del passaggio sul database di AnTuTu, l'arrivo della certificazione TENAA mette nero su bianco la scheda tecnica completa di Realme GT 2 Pro. Inutile ribadirlo ma il nuovo device di Realme ha tutte le carte in regola per impensierire i più importanti e blasonati device di fascia alta che verranno presentati entro il Q1 2022 e che, evidentemente, monteranno il nuovo processore di fascia alta di Qualcomm.

Realme GT 2 Pro monterà un display AMOLED da 6.7 pollici a risoluzione Quad HD+ da 1440 x 3216 pixel con sensore per le impronte integrato, processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con 8/12 GB di RAM LPDDR5 e 128/256/512 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1, sistema operativo Android 12 con personalizzazione Realme UI 3.0 e una batteria da 5000 mAh. Per quanto riguarda la componente fotografica saranno presenti tre sensori posteriori (50+50+2 MP) con supporto OIS, mentre frontalmente si scopre un sensore punch hole da 32 MP.

Atteso nelle colorazioni Paper White, Cast Iron Black, Ice Crystal Blue e Light Green, il device è pronto al lancio per il prossimo 4 gennaio 2022.