Realme GT 2 e GT 2 Pro monteranno un OS al top

Mano mano che ci avviciniamo alla presentazione dei nuovi smartphone di Realme, l'azienda continua con la strategia di svelare in anticipo alcuni dettagli sui device come, ad esempio, la disponibilità della Realme UI 3.0 con Android 12 su Realme GT 2 e GT 2 Pro fin dal lancio.

Realme GT 2 e GT 2 Pro monteranno la Realme UI 3.0 con Android 12

Xu Qi Chase, vice presidente di Realme, ha pubblicato un post su Weibo (con il nuovo GT 2 Pro) in cui annuncia che i due device monteranno la nuova personalizzazione Android con le numerose funzionalità ormai note da diverso tempo, tra cui: un nuovo design della home, delle icone e in generale dell'interfaccia grafica, gli Omoji per realizzare una versione digitale della propria immagine come le memoji di iOS, un nuovo pannello per la gestione della privacy, animazioni estremamente fluide grazie all'introduzione dell'AI Smooth Engine e Smooth Animation Engine e molto altro.

Realme GT 2 e Realme GT 2 Pro sono attesi al lancio il prossimo 4 gennaio 2022. Nelle scorse ore, inoltre, l'azienda ha svelato importanti informazioni circa il comparto fotografico del modello GT 2 Pro che lo mettono in diretta competizione con Xiaomi 12, iPhone 13 e Samsung Galaxy S22. Infine, per quanto riguarda la scheda tecnica, sappiamo che Realme GT 2 Pro monterà un pannello AMOLED LTPO da 6.7 pollici a risoluzione Quad HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e sensore di impronte nel display con tracking del battito cardiaco, il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con supporto fino a 12 GB di RAM, 512 GB di spazio interno e un prezzo di listino molto competitivo.