Realme GT 2 Pro: il prezzo di vendita lascia a bocca aperta

Il prossimo 4 gennaio 2022 verrà presentata la serie Realme GT 2 e in queste ore un inedito rumor svela il probabile prezzo di lancio del modello Realme GT 2 Pro. Secondo le ultime informazioni pubblicate in rete dal leaker Digital Chat Station, infatti, è molto probabile che il device di fascia alta abbia un prezzo pari a 5000 yuan, circa 700 euro al cambio.

Il rumor sul prezzo di Realme GT 2 Pro vi piacerà parecchio

Considerando le specifiche tecniche del device, si tratta di una buona notizia per chi è in attesa di un device Android di fascia alta con processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Inoltre, secondo le ultime indiscrezioni pubblicate in rete, con tutta probabilità Realme GT 2 Pro monterà un display AMOLED LTPO da 6.7 pollici a risoluzione Quad HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e sensore di impronte nel display, il nuovo processore di fascia alta di Qualcomm, fino a 12 GB di RAM e Android 12 con la personalizzazione Realme UI 3.0.

In queste ore, inoltre, la compagnia ha svelato la composizione della fotocamera principale: il device è atteso con un sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con supporto OIS (stabilizzazione ottica dell'immagine), sensore ultra grandangolare da 50 MP con angolo di visuale a 150° (il primo al mondo con quest'apertura) e un sensore macro da 2 MP.