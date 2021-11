Realme GT 2 Pro: punteggio da record su AnTuTu

Il sub brand di OPPO dovrebbe presentare il Realme GT 2 Pro come la sua prossima ammiraglia all'inizio del 2022. Rapporti recenti hanno affermato che il suo numero di modello è RMX3301. Potrebbe essere il primo smartphone dell'azienda con il chipset Snapdragon 8 Gen 1. Ora, l'affidabile informatore Digital Chat Station ha rivelato che un device di casa Realme è approdato su AnTuTu con un punteggio da record.

Realme GT 2 Pro: cosa sappiamo ad oggi?

Il numero di modello è RMX3300. Afferma che il dispositivo è il Realme GT 2 Pro alimentato da Snapdragon 8 Gen 1. Ciò indica che i numeri di modello RMX3301 e RMX3300, visti in precedenza, appartengono allo stesso smartphone. La cosa interessante dell'elenco AnTuTu è che è diventato il primo telefono a superare il punteggio di 1 milione di punti sul sito di benchmarking.

Il presunto Realme GT 2 Pro ha ottenuto un notevole score di 1.025.215 sulla piattaforma. Sembra essere il punteggio più alto mai raggiunto da uno smartphone. Di recente, era stato individuato un dispositivo con un punteggio leggermente più alto di 1.350.020 su AnTuTu. Sfortunatamente, non ci sono notizie sull'identità di questo misterioso dispositivo.

Xiaomi 12 e Moto Edge X dovrebbero debuttare come i primi flagship con a bordo il SoC Snapdragon 8 Gen 1 in Cina a dicembre. I loro punteggi AnTuTu non sono ancora apparsi online. L'elenco AnTuTu mostra le potenti prestazioni del prossimo chip di punta di Qualcomm. Rapporti precedenti hanno rivelato che sarà un chipset a 4 nm con un core prime ARM-Cortex-X2 da 3,0 GHz, 3 core da 2,5 GHz ARM Cortex-A710 e quattro core da 1,79 GHz ARM Cortex-A510. Il processore dovrebbe includere Adreno 730 e il modem Snapdragon X65 5G.