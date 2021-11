Snapdragon 8 Gen 1 è il vero nome dello Snapdragon 898

Snapdragon 8 Gen1 è il vero nome dello Snapdragon 898; a confermalo ci pensa Qualcomm in un teaser video appena rilasciato online.

Snapdragon 8 Gen 1: cosa sappiamo?

L'anno scorso a dicembre, Qualcomm ha annunciato la piattaforma mobile Snapdragon 888. L'erede di questo chip sarà annunciato il 30 novembre tramite l'evento Snapdragon Tech Summit.

È stato ipotizzato che il successore del chipset di punta del 2021 potrebbe essere chiamato Snapdragon 898. Tuttavia, è stato rivelato la scorsa settimana che l'azienda potrebbe utilizzare un nome completamente diverso per questo prodotto. L'OEM di chip con sede negli Stati Uniti ha rivelato che il nome del suo prossimo SoC facente parte della serie SD 8XX avrà un moniker completamente differente rispetto al passato; ora è ufficiale: si chiamerà Snapdragon 8 Gen1.

La società ritiene che una nuova struttura di denominazione semplificata e coerente per le sue piattaforme mobili renderà più facile per i suoi clienti scoprire e scegliere i dispositivi basati su Snapdragon. Quindi, la società passerà a un nuovo schema di denominazione per i suoi futuri chipset. È probabile che i prossimi processori della compagnia, anche quelli meno potenti, possano essere denominati Snapdragon 7 Gen1, Snapdragon 6 Gen1 e così via. Al momento, non ci sono conferme ufficiali su questo, pertanto vi invitiamo a prendere ciò con “un pizzico di sale”.

Qualcomm ha anche affermato che utilizzerà badge colorati nei suoi loghi dei chip. Ciò aiuterà gli utenti a distinguere i SoC di punta dai chipset a bassa potenza. Utilizzerà un badge Gold per i chip di alto livello, mentre Midnight, Gunmetal, Nickel e Red verranno utilizzati per altri chipset.

La società ha separato i marchi Qualcomm e Snapdragon. Quest'ultimo sarà un brand di prodotto autonomo con legami specifici con la casa madre, ove appropriato. Le piattaforme mobili non porteranno più il suffisso “5G” e l'iconica “sfera di fuoco” acquisirà nuova importanza e si manifesterà in nuove risorse visive e altre esecuzioni creative, secondo quanto rivelato dal chipmaker americano nel suo blog.

Xiaomi, Motorola, Lenovo, OPPO, Samsung e Huawei sono il primo gruppo di aziende che lancerà flagship dotati del chip Snapdragon 8 Gen1. Probabilmente, Xiaomi 12 e Motorola Edge X potrebbero uscire allo scoperto come i primi telefoni guidati dalla nuova piattaforma.