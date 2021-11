Realme: il crossover che sconvolgerà il mondo della tecnologia

Il misterioso teaser “crossover” di Realme ha fatto perdere la testa a tutti; il sub brand di OPPO ha appena annunciato un imminente novità in arrivo nelle prossime ore.

Realme x___? Il crossover più misterioso di sempre

Il lunedì è di solito il momento preferito per gli OEM di smartphone cinesi per rilasciare teaser per i loro prodotti prossimi al debutto; e ne abbiamo visti alcuni da aziende come OPPO e Honor. Tuttavia, il nuovo trailer di Realme si è distinto più degli altri.

Il marchio ha rilasciato un nuovo poster questa mattina affermando che il “crossover più significativo nella storia della scienza e della tecnologia” sarà annunciato nelle ore a venire.

Non è chiaro cosa voglia intendere realme con ciò, ed è questo che ci ha fatto perdere la testa. Anche gli insider più famosi del web sembrano essere piuttosto all'oscuro. Tuttavia, lo slogan “realme x _____” sul poster indica una sorta di collaborazione con un altro brand. IT Home afferma inoltre che il prodotto rilasciato come parte della collaborazione potrebbe non far parte della normale line-up di device dell'azienda.

Realme ha recentemente raggiunto il suo obiettivo di vendita di telefoni di 10 milioni di unità per il 2021 in Cina, anche questo prima del previsto, e di conseguenza sembra che ora si stia concentrando su altri gadget.

Xu Qi, VP di Realme China, ha affermato in precedenza attraverso un post su Weibo che i display perforati ad alta risoluzione diventeranno mainstream nel 2022, con nuove tecnologie come i pannelli che si piegano e la selfiecam under display che diverranno sempre più mainstream. Ovviamente, questo implica che la compagnia lancerà il proprio dispositivo pieghevole il prossimo anno, ma non è chiaro se il poster crossover di oggi sia riferito al primo foldable; staremo a vedere.