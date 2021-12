Realme GT 2 Pro Master Edition fa paura. Eccolo in un video teaser

Un teaser video ufficiale svela qualche dettaglio su Realme GT 2 Pro Master Edition. Il prossimo 4 gennaio 2022 la serie Realme GT 2 verrà ufficialmente svelata in un evento esclusivo in Cina, ma in queste ore il colosso cinese sta inondando la rete con una serie di teaser ufficiali pensati per svelare alcune caratteristiche peculiari dei nuovi smartphone di fascia alta. A tal proposito, in queste ore Realme ha pubblicato in rete un video teaser del device di fascia alta in cui è possibile ammirare l'incredibile ottimizzazione delle cornici del display.

Un video teaser svela il nuovo GT 2 Pro Master Edition

Dalle prime informazioni disponibili, Realme GT 2 Pro Master Edition monterà un pannello con fotocamera punch hole posizionata nell'angolo superiore sinistro con cornici virtualmente inesistenti – è probabile che dal vivo si mostrerà con un look & feel simile a quello già visto nel teaser di Realme GT 2 Pro.

Sebbene la compagnia cinese non abbia svelato ulteriori novità sul device, la certificazione TENAA ci anticipa che lo smartphone di fascia alta disporrà di un display AMOLED da 6.78 pollici a risoluzione QHD+, una fotocamera frontale da 32 MP, una fotocamera tripla posteriore con sensore principale da 50 MP, una batteria da 5000 mAh, il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 8/12 GB di RAM con 128/256/512 GB di spazio interno e Android 12 con la Realme UI 3.0.