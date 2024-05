iPhone 15 fa il BOTTO su eBay: OFFERTA MOSTRUOSA

Molti utenti ancora non ci credono, ma il nuovissimo Apple iPhone 15 128GB ha fatto il botto su eBay. Un’offerta mostruosa ti sta aspettando a braccia aperte, ma devi essere veloce perché la quantità disponibile è limitatissima. Acquistalo subito a soli 699,90 euro, invece di 979 euro.

Un’occasione unica che sta andando letteralmente a ruba. Questo perché stiamo parlando di uno smartphone iOS davvero prestante e con novità molto interessanti. Ad esempio, già da questo modello e non solo sugli iPhone Pro è presente la Dynamic Island, per avere tutto sotto controllo.

iPhone 15: tanta potenza a un piccolo prezzo

Apple iPhone 15 128GB è uno smartphone iOS potente che regala tante soddisfazioni ad ogni utilizzo. Si tratta di un’ottima soluzione per le cose di tutti i giorni, ma anche se devi fare qualcosa di professionale o goderti al massimo la tua passione per il gaming.

Avanzato al massimo, il chip A16 Bionic assicura prestazioni eccellenti per un’esperienza utente davvero gratificante. App e giochi non hanno alcun problema di fluidità. Sono sempre rapidi nell’avvio e stabili nell’utilizzo. Insomma, non ti fai mancare proprio nulla.

Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici è una fantastica finestra aperta sui tuoi contenuti. Le immagini sono colorate e ricche di dettagli, per non farti invidiare i display più grandi. Acquistalo subito a soli 699,90 euro, invece di 979 euro. La consegna gratuita è inclusa con eBay così come poter pagare in 3 rate a tasso zero con PayPal.