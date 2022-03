Android 12 sbarca su Realme 8 Pro, GT Master Edition e X7 Max 5G

Giornata ricca di aggiornamenti software per gli utenti muniti di Realme 8 Pro, Realme GT Master Edition e Realme X7 Max 5G che hanno finalmente l'opportunità di scaricare e installare il tanto atteso aggiornamento ad Android 12.

Infatti, è di queste ore la notizia che i sopracitati device riceveranno presto l'update con la personalizzazione Realme UI 3.0 dopo una lunga fase di beta testing.

Realme 8 Pro, GT Master Edition e X7 Max 5G si aggiornano ad Android 12

In base alle informazioni pubblicate dall'azienda sulla community ufficiale, la build di Android 12 per i modelli Realme GT Master Edition e Realme X7 Max 5G arriverà rispettivamente con i firmware RMX3360_11.C.05 e RMX3031_11.A.22. Secondo le informazioni pubblicate da RMLeaks in queste ore, è altamente probabile che il modello Realme 8 Pro riceverà il firmware RMX3081_11_C.13 già dalle prossime ore.

Gli utenti muniti dei sopracitati device possono controllare la disponibilità di Android 12 con la Realme UI 3.0 tramite l'apposito pannello degli aggiornamenti software presente nelle Impostazioni generali del telefono, oppure attendere la notifica OTA che ne annuncia l'arrivo.

Restando in casa Realme, in questi giorni il colosso cinese ha presentato il tanto atteso smartphone di fascia medio alta Realme GT Neo3: si tratta del primo smartphone al mondo a montare la ricarica rapida da 150W in grado di caricare completamente la batteria da 4500 mAh in meno di 15 minuti. Dotato di un hardware di altissimo livello e una fotocamera presa in parte da Realme GT 2 Series, c'è molta attesa che il device arrivi anche nel nostro Paese.

