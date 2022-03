Realme GT Neo3: hardware al top, ricarica da 150W e design sportivo

Dopo lunghe settimane di leak, rumor, indiscrezioni e teaser ufficiali, Realme GT Neo3 è stato finalmente presentato in tutta la sua gloria. Il nuovo smartphone di fascia medio alta del colosso cinese si mostra con un design sportivo, una scheda tecnica molto interessante e un prezzo di listino (in Cina) piuttosto aggressivo.

Come aveva promesso la compagnia nei giorni scorsi, il device è la soluzione ideale per gli utenti alla ricerca di un telefono con uno stile unico e un carattere sportivo.

Realme GT Neo3: caratteristiche e design

Frontalmente è presente un generoso pannello AMOLED da 6.7 pollici a risoluzione Full HD+ da 2412 x 1080 pixel con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e sensore di impronte integrato in grado di registrare il battito cardiaco.

Sotto la scocca è presente il processore MediaTek Dimensity 8100 con 6/8/12 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1, mentre sul retro è ben visibile una fotocamera tripla con Sony IMX766 da 50 MP con supporto OIS e apertura f/1.88, sensore ultra grandangolare da 8 MP con FOV da 119° con apertura f/2.25 e sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4.

Per mantenere la temperatura di esercizio entro un range ottimale, Realme ha introdotto una superficie di raffreddamento di 39606mm² in grado di ridurre la temperatura massima all'interno di 19 °C. Inoltre, come avevamo visto nei giorni scorsi, il device arriva in due varianti: una con batteria da 5000 mAh e ricarica rapida SuperVOOC da 80W e una con batteria da 4500 mAh e ricarica rapida SuperVOOC da 150W. Quest'ultima è in grado di caricare completamente la batteria in appena 15 minuti.

Scheda tecnica

Display AMOLED da 6.7 pollici a risoluzione Full HD+ da 2412 × 1080 pixel con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, copertura del 100% della gamma DCI P3, vetro Corning Gorilla Glass 5 e sensore di impronte integrato con tracking del battito cardiaco;

Processore MediaTek Dimensity 8100 con 6/8/12 GB di RAM LPDDR5 RAM con 128/256 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1;

Fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con supporto OIS e apertura f/1.88, sensore ultra grandangolare da 8 MP con FOV da 119° con apertura f/2.25 e sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4;

Fotocamera anteriore con sensore Samsung S5K3P9 da 16 MP con apertura f/2.45;

Audio tramite USB Type-C, speaker stereo, Dolby Atmos e Hi-Res Audio;

Connettività Dual SIM (nano + nano), 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5)/GLONASS e NFC;

Dimensioni: 163.3×75.6×8.2 mm;

Peso: 188 grammi;

Batteria da 5000 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 80W;

Batteria da 4500 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 150W;

Android 12 con la personalizzazione Realme UI 3.0.

Prezzo e disponibilità

Realme GT Neo3 è disponibile all'acquisto in Cina già da oggi, mentre le vendite partiranno dal 30 marzo. Ecco i prezzi della variante con ricarica da 80W:

6+128 GB a circa 290 euro;

8+128 GB a circa 330 euro;

12+256 GB a 370 circa euro.

Il modello con 150W di ricarica rapida è invece venduto ai seguenti prezzi: