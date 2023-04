Questo TV Sony Bravia è al MINIMO STORICO su Amazon (-500€, anche in 12 rate)

Se siete alla ricerca di un nuovo Smart TV, in questo momento, è disponibile una nuova offerta Amazon dedicata al Sony Bravia XR-50X90S. Il TV di casa Sony può essere acquistato al prezzo scontato di 899 euro invece di 1.399 euro, con possibilità anche di acquisto in 12 rate mensili da 74 euro, senza interessi e senza dover attivare un finanziamento o pagare con carta di credito (basta una carta di debito). Si tratta del nuovo prezzo minimo storico per il TV.

Il TV Sony Bravia in offerta è dotato di un pannello Full Array LED con risoluzione 4K Ultra HD e diagonale di 50 pollici. La piattaforma smart è Google TV, con tutte le applicazioni per l’intrattenimento domestico già disponibili. Da notare che la versione da 55 pollici costa 999 euro, comportando solo una piccola spesa aggiuntiva.

Il Sony Bravia XR-50X90S è uno dei modelli più interessanti su cui puntare oggi per acquistare un nuovo TV. Si tratta di un TV con pannello LED Full Array da 50 pollici, con risoluzione 4K. C’è la piattaforma Google TV per offrire il massimo dell’intrattenimento. Tra le specifiche troviamo porte HDMI 2.1 oltre che il supporto alla frequenza di aggiornamento variabile VRR.

