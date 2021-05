In queste ore GameStop ha riferito agli utenti registrati al sito che le prossime disponibilità di PS5 verranno comunicato soltanto ai titolari di tessera Level 3. Fino ad oggi gli iscritti paganti ricevevano le informazioni con largo anticipo, ma anche tutti gli altri venivano messi al corrente dei nuovi restock di PS5, da oggi non sarà più così.

“Le prossime vendite PS5 le comunicheremo solo ai clienti Level 3. Passa a Level 3 e ricorda di attivare il tuo account verificando la tua email“.

Ricordiamo che GameStop ha scelto di vendere le poche PlayStation 5 disponibili attraverso un sistema di coda virtuale, per accedervi è necessario registrarsi al sito ed essere titolari di tessera. Anche la versione gratuita (Level 1) risulta idonea per l’accesso alla coda, ma da oggi non è più sufficiente per conoscere in anticipo data e ora di apertura della Waiting Room.

Come spiegato nella nostra guida all’acquisto di PS5, l’abbonamento in questione NON garantisce l’acquisto di una Playstation 5 e non rappresenta una corsia preferenziale nella coda virtuale del sito GameStop.

La tessera GameStopZing Level 3 consiste in un abbonamento annuale da 16,98€ e da accesso ad una serie di sconti e promozioni esclusive, il 10% extra sulla valutazione dell’usato e il 10% sull’acquisto di giochi e accessori usati.

Videogames