PlayStation Portal DISPONIBILE da Mediaworld, persino IN SCONTO

Se da tempo, come tanti, stavi cercando di acquistare PlayStation Portal il momento è finalmente arrivato. Il dispositivo che somiglia ad una console portatile e che ti permette di giocare da remoto alla tua PlayStation 5 è disponibile sul sito di Mediaworld per l’acquisto immediato. L’ulteriore ottima notizia è che è addirittura in sconto: te lo porti a casa a 197,99 euro invece di 219,99.

PlayStation Portal: cos’è e a cosa serve

PlayStation Portal è un dispositivo pensato per risolvere il grande problema della TV occupata se vuoi rilassarti la sera con la tua PlayStation 5 ma non puoi perché i tuoi coinquilini o la tua famiglia hanno già occupato il televisore.

Con Portal risolvi il problema: lo connetti via WiFi alla tua PS5 e giochi da remoto come se fosse una console portatile. Il tutto con un device che mantiene tutte le caratteristiche del controller DualSense, come il feedback aptico e i grilletti adattivi, per un’esperienza che rispecchierà in pieno quella della tua PlayStation 5, solo in formato portatile.

Il display centrale è di tipo LCD con diagonale da 8 pollici e assicura un’azione di gioco fluida con immagini fino a 60 FPS e in Full HD 108op.

Un accessorio che è andato velocemente a ruba e le cui scorte sono difficilmente disponibili. Ora è finalmente la tua occasione: acquistalo adesso sul sito di Mediaworld addirittura in sconto, pagandolo soltanto 197,99 euro invece di 219,99.