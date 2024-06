Banana, il gioco su Steam che sta conquistando tutti: ma perché?

Se sei un assiduo giocatore su piattaforma Steam avrai notato come negli ultimi tempi sia schizzato in cima alla classifica dei più giocati un titolo bizzarro chiamato semplicemente Banana.

No, non è uno scherzo, questo particolarissimo gioco che ti racconteremo tra poco ha vissuto un weekend da record, con un picco clamoroso di 660.000 giocatori simultanei solo nella giornata di sabato, salendo in maniera incredibile dal record precedente di 155.000 siglato nella giornata di venerdì. Perché tutti stanno impazzendo per questo gioco?

Banana: i motivi dietro al successo su Steam, se ce ne sono

Volendo semplificare il tutto possiamo dire che questo titolo si presenta come una vera e propria macchina stampa soldi. La definizione esatta è “game clicker“, cioè un prodotto in cui devi semplicemente fare più click possibili su una banana allo scopo di guadagnare skin da rivendere guadagnandoci denaro reale.

Il mercato delle skin, per chi non lo conoscesse, può davvero sorprendere: le migliori e le più rare possono vendersi per cifre davvero altisonanti, come i 400.000 dollari ottenuti da un utente per una rara skin per Counter-Strike: GO.

Il caso di Banana è proprio emblematico di come questo sistema forse abbia qualcosa da rivedere perché basta davvero raccogliere clic a profusione per vedere spuntare delle nuove skin nel proprio inventario: una di queste, ci fa sapere Polygon, è stata venduta a 1000 dollari.

Qual è il problema? Il problema è che un gioco di questa natura presta facilmente il fianco all’utilizzo di bot per raccogliere più click possibili e di conseguenza un maggior numero di skin da rivendere sul mercato. Parliamo dopotutto di un gioco gratuito, a cui chiunque può accedere.

Gli sviluppatori sono consapevoli del problema e stanno lavorando in collaborazione con Steam per risolverlo: spiegano onestamente che essendo un titolo che occupa soltanto l’1% delle risorse di un PC, molte persone ne stanno abusando con migliaia di account alternativi allo scopo di ottenere più click e quindi maggiori possibilità di sbloccare skin rare o pacchetti di skin da rivendere.

Le vendite sono aumentate a dismisura negli ultimi giorni e sebbene sia difficile dire con certezza perché, si può pensare che sia il classico fuoco di paglia destinato a spegnersi tra qualche giorno. Al momento, per la community di giocatori Steam è fondamentale essere parte del meme.