Ricevi 3 mesi di Xbox Game Pass GRATIS con questa promo NVIDIA

Videogiocatori all’appello: c’è una nuova promozione che permette a una selezione di utenti di ottenere 3 mesi di abbonamento a Xbox Game Pass per PC GRATIS. A lanciare l’offerta è NVIDIA, colosso mondiale nello sviluppo di processori grafici, grazie a una partnership con Microsoft. Partecipare è semplicissimo: basta creare un nuovo account e installare un’applicazione per riscattare il proprio codice promo.

Xbox Game Pass gratis, come ottenere 3 mesi con NVIDIA

Per ottenere 3 mesi di Xbox Game Pass gratuiti, fa sapere l’azienda, è necessario essere in possesso di un prodotto GeForce GTX serie 10. Questo è il primo requisito: se soddisfatto, basta seguire i seguenti passaggi:

Creare un account NVIDIA Scaricare, installare e aprire una tra queste due app: GeForce Experience o NVIDIA Beta Accedere con il proprio account NVIDIA Collegarsi alla sezione “Redeem” (Attiva) per visualizzare i premi disponibili Richiedi i 3 mesi gratuiti direttamente tramite l’app

Dopodiché, sarà possibile ottenere l’accesso gratuito a Xbox Game Pass per PC senza costi per un periodo di 3 mesi, al termine dei quali l’abbonamento si rinnoverà al prezzo di listino (pari a 9,99€), ma è possibile anche disdire prima della scadenza. Xbox Game Pass mette a disposizione oltre 250 giochi di alta qualità, da giocare soli o in compagnia. Tra i più interessanti, oltre al catalogo EA Play, segnaliamo Palworld, Minecraft e Forza Horizon 5. In alcuni casi, i titoli sono disponibili sin dal day one.

La promozione sarà valida fino al 5 luglio, ma limitata a un ristretto numero di persone e rivolta esclusivamente ai nuovi utenti: esclusi, pertanto, coloro che già dispongono di un abbonamento attivo. Il nostro consiglio è quello di riscattare i 3 mesi di abbonamento Xbox Game Pass gratuiti il prima possibile, per riuscire ad accaparrarseli prima che l’offerta vada esaurita.