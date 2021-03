La presentazione ufficiale di Playstation 5 di novembre 2020 ha contribuito ad un entusiasmo senza precedenti, la voglia di immergersi all’interno della nuova generazione videoludica è stata edulcorata dai prezzi piuttosto competitivi annunciati da Sony. La situazione sanitaria globale ha messo a dura prova l’elettronica di consumo, la scarsa disponibilità di componenti si è ripercossa anche sulla produzione di nuove console, rendendo di fatto molto complesso l’acquisto di una PS5.

Il nuovo anno non ha portato con sé molti miglioramenti, gli utenti più fortunati sono riusciti ad accaparrarsi una PS5 al day one o sfruttando le poche scorte messe a disposizione dai rivenditori di settimana in settimana.

Per evitare il caos e la ressa nei negozi, la vendita delle console next gen si è concentrata esclusivamente online, grazie alle pagine dedicate messe a disposizione dai vari retailer. Il celebre negozio di videogiochi GameStop ha studiato un sistema di coda virtuale all’interno del proprio store online, ecco come funziona e cosa fare per tentare l’acquisto di una Playstation 5.

GameStop: Sala d’Attesa e Tessera

GameStop ha scelto di creare una Waiting Room, una stanza virtuale alla quale l’utente può accedere per mettersi in coda e tentare l’acquisto di una Playstation 5. La pagina in questione viene attivata soltanto quando lo store comunica la data del prossimo restock, a cadenza settimanale o bisettimanale, l’accesso è consentito soltanto agli utenti registrati al sito GameStop e titolari di una tessera anche in versione gratuita (livello 1).

I possessori di tessera di livello 3 ricevono la comunicazione di disponibilità diversi giorni prima via email, con data e orario di riapertura della coda. Questa sottoscrizione consiste in un abbonamento annuale da 16,98€, NON garantisce l’acquisto di una Playstation 5 e non rappresenta una corsia preferenziale nella coda virtuale del sito GameStop.

Durante i drop delle scorse settimane lo store ha reso disponibili le console alle 15:30, permettendo l’accesso alla Waiting Room qualche minuto prima per consentire agli utenti di mettersi in coda. Una volta entrati si partecipa in automatico alla coda, è fondamentale NON chiudere e NON aggiornare la pagina per evitare di perdere la priorità ottenuta e ripartire dal fondo della fila.

All’orario prestabilito inizia la vendita vera e propria, che offre ai più fortunati la possibilità di aggiungere la Playsation 5 al carrello e procedere al pagamento. Le scorte sono sempre molto limitate, la maggior parte degli utenti in coda resta a bocca asciutta e soltanto pochi eletti riescono a finalizzare l’acquisto. Essere tra i primi ad accedere alla coda è l’unico motodo efficace per tentare l’acquisto tramite GameStop.

Playstation: Versioni e Bundle

Il sito ufficiale di GameStop mette a disposizione una serie di bundle, per consentire l’acquisto della console in kit con videogiochi e accessori aggiuntivi. Durante gli ultimi restock lo store ha messo in vendita soltanto la PS5 Standard Edition, proponendo i seguenti bundle:

Playstation 5 – Standard Edition con secondo DualSense, Stazione di ricarica, Spiderman: Miles Morales e Demon’s Souls – 729,98€

Playstation 5 – Standard Edition con Spiderman: Miles Morales, Demon’s Souls, Sackboy e un Funko Pop! – 719,98€

Resta possibile acquistare soltanto la console al prezzo di listino di 499€, non sappiamo se nei prossimi drop verrà proposta anche la Digital Edition di Playstation 5, attendiamo nuove comunicazioni a riguardo.

Ricordiamo che sul nostro sito è disponibile una guida dettagliata all’acquisto di Playstation 5, con la lista dei principali store da tenere d’occhio per provare ad accaparrarsi la nuova console Sony. Inoltre vi invitiamo a seguire il nostro canale telegram delle offerte, per restare aggiornati su sconti e promozioni in ambito tecnologico.

