Promozione Kena: 150GB con primo mese gratis

La promozione di Kena che vedremo oggi offre un pacchetto tariffario estremamente conveniente, dotato di numerosi vantaggi. L’offerta Kena 5,99 Smart 100 Promo ha un canone mensile di soli 5,99€ e include chiamate nazionali illimitate, 200 SMS per messaggi nazionali e ben 100 GB di dati in 4G per navigare veloce in rete. Inoltre, attivando la ricarica automatica, si ottengono ulteriori 50 Giga ogni mese, rendendo l’offerta ancora più allettante. La tariffa in questione ha anche un mese completamente gratuito.

Promozione Kena: i dettagli della nuova offerta

Un punto di forza di questa promozione è il primo mese completamente gratuito, sia per chi passa da determinati MVNO sia per chi richiede un nuovo numero. Questo rende l’offerta estremamente interessante in quanto non impone vincoli o costi nascosti, permettendo ai clienti di terminare il piano in qualsiasi momento senza penali o spese di disattivazione. Inoltre, la portabilità del numero è sempre gratuita, garantendo una transizione senza intoppi per i clienti che desiderano mantenere il loro attuale numero di telefono.

Oltre al bundle nazionale che abbiamo già visto nell’introduzione, Kena include anche ben 6,5 Giga di internet da utilizzare in roaming senza costi aggiuntivi.

Per quanto riguarda la copertura e la qualità del servizio, Kena Mobile utilizza la rete TIM per fornire una copertura 4G fino a 60 Mbps su gran parte del territorio italiano, garantendo un servizio di altissima qualità. Inoltre, la tecnologia VoLTE permette di effettuare chiamate con audio di alta qualità durante la navigazione internet.

Per sottoscrivere l’offerta Kena 5,99 Smart 100 Promo, è possibile farlo direttamente dal sito ufficiale di Kena Mobile. Il processo di attivazione è facile e guidato, richiede infatti solo pochi passaggi.

Costi ed altro

La tariffa di Kena Mobile a meno di 6 euro al mese comprende un contributo iniziale pari a 4 euro una tantum. Questa ammontare da corrispondere può essere completamente azzerato dando il consenso commerciale.