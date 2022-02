POCO X4 Pro 5G è dietro l'angolo ma sa di downgrade

Le ultime informazioni circa POCO X4 Pro 5G provenienti dal passaggio del device della compagnia legata a Xiaomi nel database TENAA, svelano che lo smartphone potrebbe impiegare un processore di gran lunga meno prestante (sulla carta) di quello presente sul modello della passata generazione – POCO X3 Pro. Sembra, infatti, che il device con codice prodotto “2201116PG” ruoterà attorno al processore Qualcomm Snapdragon 695 5G, mentre POCO X3 Pro monta il ben più prestante Qualcomm Snapdragon 860.

Un leak svela il processore di POCO X4 Pro 5G: sarà un downgrade?

Non ci sono ancora conferme ufficiali da parte di POCO riguardo questo specifico componente hardware, ma ci sono ormai indicazioni piuttosto valide – come la certificazione TENAA – che il device possa realmente affidarsi al SoC Snapdragon 695 5G. È la seconda volta nel giro di poco tempo che un device legato a Xiaomi introduce un processore mediocre come Snapdragon 695 5G: nelle scorse settimane, infatti, il colosso cinese presentava Redmi Note 11 anch'esso con il sopracitato processore di Qualcomm.

Inoltre, ci sono indizi piuttosto evidenti che con ogni probabilità POCO X4 Pro 5G non sarà altro che il rebrand del modello Redmi Note 11 Pro 5G presentato ufficialmente qualche giorno addietro. Il device di POCO dovrebbe montare un pannello AMOLED da 6.67 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, una fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP, una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 67 W e Android 11 con la MIUI 13.