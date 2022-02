POCO X4 Pro 5G sta arrivando: cosa possiamo aspettarci?

Dopo il recente rumor su POCO X4 Pro 5G, in queste ore il device è stato scovato all'interno del database di un ente di certificazione con il codice prodotto 2201116PG, il nome commerciale POCO X4 Pro 5G e le probabili specifiche tecniche. Abbiamo quindi la conferma che la compagnia cinese non ha intenzione di cambiare nome al successore della serie POCO X3.

Sono queste le specifiche leak di POCO X4 Pro 5G?

Secondo le ultime informazioni pubblicate in rete sul nuovo device di POCO, sembra che lo smartphone possa ruotare attorno al processore Qualcomm Snapdragon 695 5G di fascia media – com'era stato svelato qualche tempo fa a seguito del passaggio del device all'interno del database del TENAA. Con ogni probabilità POCO X4 Pro 5G sarà munito di un pannello OLED da 6.67 pollici a risoluzione Full HD+ da 1080 x 2400 pixel e frequenza di aggiornamento a 90 Hz, una fotocamera posteriore tripla con sensore principale da 108 MP e una fotocamera frontale di tipo punch hole con sensore da 16 MP.

Per quanto riguarda la batteria è molto probabile che verrà integrato un modulo da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida su cavo a 67 W, mentre come OS si parla della presenza della MIUI 13 con Android 12 fin dal primo avvio. Non ci sono ancora indicazioni per quanto riguarda il prezzo di lancio, ma con ogni probabilità sarà attorno ai 300-350 euro al cambio.