POCO X4 NFC si affaccia in rete: dove lo abbiamo già visto?

POCO X4 NFC riceve la certificazione FCC. Nelle scorse settimane due smartphone Xiaomi, 2201116SR e 2201116PG, sono stati certificati dall'FCC (Federal Communications Commission): con molta probabilità il modello con codice prodotto 2201116PG verrà presentato con il nome di POCO X4 NFC oppure POCO M4, mentre il device con codice prodotto 2201116SR verrà annunciato sui mercati internazionali come Redmi Note 11 Pro.

Le informazioni svelate dalla certificazione FCC indicano che entrambi gli smartphone verranno commercializzati con la MIUI 13 out-of-the-box, quindi con Android 12. Per quanto riguarda la connettività, entrambi i modelli potranno contare sulla connettività di quinta generazione (5G) e il Wi-Fi dual band.

Un rapporto piuttosto recente su Redmi Note 11 Pro (codice prodotto 2201116SR) svela che il device è atteso con un processore Qualcomm, una fotocamera posteriore tripla con sensore principale Samsung GW3 da 64 MP o Samsung HM2 da 108 MP, un sensore ultra grandangolare Sony IMX35 da 8 MP e un sensore macro OmniVision OV02A da 2 MP.

Al momento, purtroppo, non sia hanno ulteriori informazioni circa i nuovi device svelati dalla certificazione FCC. Come spesso accade, però, il passaggio dalla Federal Communications Commission svela che i device sono piuttosto vicini dall'essere presentati ufficialmente. Vi terremo informati non appena ci saranno ulteriori novità in merito.