Xiaomi annuncia la nuova serie Redmi Note 11

Dopo averla vista in Cina diversi mesi or sono, l'OEM cinese ha appena annunciato al mondo la nuova line-up Redmi Note 11. È finalmente disponibile nel nostro continente e quindi, sì anche da noi. Vediamo le caratteristiche dei terminali che compongono questa famiglia di mediogamma cinesi.

Redmi Note 11: quattro modelli per tutti i gusti

La serie Redmi Note 11 eredita dai modelli precedenti lo stile e la versatilità, ma soprattutto l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Adesso arrivano sui mercati internazionali e vantano specifiche di punta, pannelli incredibili e processori di alto livello. La società ha portato in Europa il Note 11, l'11 Pro 4G, il Redmi Note 11 e l'11S.

Troviamo sensori fotografici premium da 108 Megapixel, tecnologie binning 9-in-1, doppia ISO nativa, gamma dinamica super estesa e molto altro. Anche il software stupisce e ci regala immagini meravigliose. Scatti nitidi di notte e creativi, grazie alla camera ultra-wide da 8 MPX e alla macro da 2 Mega. Anteriormente troviamo una selfiecam da 16 Mpx per foto e videocall.

Anche i pannelli sono stupendi: ci sono unità DotDisplay con risoluzione FullHD+ e tecnologia AMOLED. Non manca il refresh rate fino a 120 Hz e molto altro. Gli schermi vanno da 6,67 a 6,43 pollici. A ciò aggiungiamo anche un design flat-edge.

Gli speaker sono due e assicurano un sound “da paura”: sono situati nella parte alta e bassa del dispositivo e consentono di avere un'esperienza completa, perfetta per i video così come per le canzoni.

Sotto la scocca del Note 11 Pro 5G, il fuoriclasse della serie, batte un cuore Snapdragon 695 a sei nanometri; offre connettività 5G e prestazioni di punta. Note 11 Pro e Note 11S hanno il MediaTek Helio G96 e una RAM che arriva fino a 8GB. Il modello standard invece, dispone di uno Snapdragon 680.

Arriviamo poi alla batteria: troviamo una cella enegetica da 5000 mAh con fast charge cablata da 67W che garantisce una carica del 50% in soli 15 minuti. Il modello 11S e quello “vanilla” invece, hanno la ricarica veloce fino a 33W. Presentano la MIUI 13 come interfaccia operativa.

Facciamo il punto: Redmi Note 11 si può acquistare in due versioni (una da 4+64 GB e una da 4+128 GB), mentre il Note 11S si presenta in una variante da 6+64 GB e una da 6 GB di RAM con 128 GB di spazio. Disponibili da metà febbraio.

Redmi Note 11 Pro 5G (6GB+128GB e 8GB+128GB)e Redmi Note 11 Pro (6GB+64GB e 6GB+128GB) si troveranno in Italia a partire da marzo. Per i prezzi occorrerà aspettare ancora qualche giorno.