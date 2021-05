Da quando sono emersi i primi rendering della serie Pixel 6, l'interesse per i telefoni di nuova generazione di Google è aumentato notevolmente. Adesso, ulteriori dettagli sui telefoni sono ora emersi insieme a quelli di altri dispositivi del marchio americano che dovrebbero essere lanciati quest'anno.

Cosa sappiamo dei nuovi prodotti Pixel?

La fonte di queste indiscrezioni è Max Weinbach di Android Police che li ha rivelati nell'ultimo episodio di Mobile Tech Podcast ospitato da Myriam Joire. Le nuove informazioni riguardano Pixel 6 e 6 Pro, 5A e Watch.

Pixel 6 e Pixel 6 Pro

Secondo la fonte, il modello standard avrà un display FHD + con una frequenza di aggiornamento di 120Hz mentre il Pro avrà un display QHD + più nitido ma la stessa frequenza di aggiornamento di 120Hz. Non di meno, l'iterazione premium avrà fotocamere personalizzate di fascia alta, una batteria da 5000 mAh (la più grande mai inserita in un telefono del brand), supporto per il 5G mmWave e sarà disponibile in verde/argento e nero.

È stato anche riferito che il chipset Whitechapel personalizzato sarà un chipset da 5 nm prodotto da Samsung e con prestazioni di punta che lo collocheranno tra lo Snapdragon 870 e lo SD 888 di Qualcomm. Il chipset avrà anche NPU (Neural Processing Units) personalizzate e un ISP (Image Signal Processor) dedicato. Quest'ultimo farà un uso migliore della tecnologia di machine learning della casa di Mountain View.

I nuovi telefoni dovrebbero essere lanciati a ottobre, ma il problema della scarsità di chipset in corso potrebbe indurre Google a spingere il lancio a novembre.

Pixel 5a

Max Weinbach ha condiviso anche alcuni dettagli del nuovo midrange. Google ha già confermato che il telefono non è stato cancellato e ora è stato rivelato che il telefono dovrebbe essere lanciato ad agosto. Tuttavia, è probabile che il dispositivo costi più del Pixel 4a.

Considerando che il telefono ha lo stesso chipset del gadget dello scorso anno e gli somiglia anche molto, un aumento del prezzo non è certamente una notizia sensata. Proprio come Pixel 3a, 4a e 4a 5G, anche questo non supporterà la ricarica wireless.

Pixel Watch

C'è stata anche una breve menzione riguardo il futuro Pixel Watch; stiamo parlando del primo smartwatch a marchio Pixel e dovrebbe presentare il nuovo sistema operativo Wear nato dalla fusione del sistema operativo Google e del sistema operativo Tizen di Samsung.

Secondo Max, lo smartwatch sarà alimentato da un chipset personalizzato da 5 nm.

