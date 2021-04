Dopo anni di attesa e numerose fughe di notizie, gli smartwatch di Google potrebbero uscire quest’anno. John Prosser, insider molto noto ma ancora inaffidabile, ha pubblicato delle immagini in alta qualità del primo dispositivo indossabile della linea Pixel.

Pixel Watch: cosa sappiamo?

Secondo Prosser, ha immagini ufficiali dell’orologio sono state realizzate da Google stesso; ma non può condividerle per non rivelare il suo informatore. Invece, sono stati realizzati dei rendering 3D che rivelano completamente il design del gadget.

Secondo le indiscrezioni trapelate, l’orologio (nome in codice Rohan) avrà una cassa circolare e un design estremamente minimal. Il sottile corpo in metallo si fonderà perfettamente con il display, che pare che sia ricoperto da un vetro arrotondato. Dei controlli fisici, troviamo un solo pulsante realizzato a forma di corona, al pari di quanto si può osservare nel device rivale per eccellenza, l’Apple Watch. A quanto si ipotizza, sarà possibile ruotarlo per interagire con l’interfaccia.

Non sono state rivelate le caratteristiche tecniche del Pixel Watch e l’insider non ha rivelato i tempi di presentazione del dispositivo. Molto probabilmente, Google svelerà l’orologio in autunno insieme al nuovo Pixel 6.

Google Pixel 5a si farà

Ieri sulla rete sono apparse delle indiscrezioni circa la cancellazione dello sviluppo dell’attesissimo Pixel 5a, il nuovo midrange del costruttore americano. Il motivo? La carenza mondiale di chipset. Tuttavia la notizia è stata prontamente smentita dall’azienda con una dichiarazione ufficiale del gigante della ricerca, che rivela lo stato attuale del dispositivo:

Pixel 5a 5G non è stato cancellato. Sarà disponibile entro la fine dell’anno negli Stati Uniti e in Giappone e sarà annunciato contemporaneamente allo smartphone della serie a dello scorso anno.

Il Pixel 4a è stato presentato nell’agosto dello scorso anno e la versione 5G è stata commercializzata ad ottobre. Quindi non è chiaro esattamente quando aspettarci il debutto del suddetto terminale. Non si sa se Google prevede di rilasciare il normale Pixel 5a senza supporto per le reti di quinta generazione o se quest’anno sarà disponibile un solo modello.

Secondo i rapporti, il Pixel 5a 5G sembrerà identico al Pixel 5 dello scorso anno. Lo smartphone dovrebbe essere dotato di un display OLED da 6,2 pollici con risoluzione Full HD +, doppia fotocamera principale, uno scanner di impronte digitali sul retro, altoparlanti stereo e un Jack da 3,5 mm per cuffie.

