OPPO Pad è pronto a stravolgere la fascia media: arriverà in Italia?

Dopo la presentazione di OPPO Find X5 Series al MWC di Barcellona, il colosso cinese ha tolto i veli anche al tablet OPPO Pad di cui avevamo parlato più volte a seguito di una lunga scia di rumor, leak, indiscrezioni e teaser ufficiali. Ebbene, OPPO è finalmente pronto a competere con i big del settore per accaparrarsi il titolo di migliore tablet Android di fascia media.

Dal punto di vista del design non troviamo differenze rispetto i leak dei giorni scorsi: il tablet è costituito da uno chassic unibody in alluminio satinato con il branding della compagnia che ricopre la sezione verticale su cui è posizionata anche la fotocamera principale.

OPPO Pad: caratteristiche e design

Fortunatamente i nostri timori circa le cornici troppo vistose erano infondati: il tablet offre un rapporto telaio/display dell’86.3%. Sui lati sono presenti i tasti fisici per bloccare/sbloccare il device e per gestire il volume tramite un semplice bilanciere. Il display è una unità LCD da 11 pollici con risoluzione pari a 2560 x 1600 pixel con 275 PPI, frequenza di aggiornamento a 120 Hz, contrasto 1500:1, supporto HDR10 e copertura del 100% della gamma P3. L’azienda ha evidentemente evitato di montare un pannello AMOLED per risparmiare sui costi di produzione, sebbene sarebbe stato un vantaggio per l’usabilità in quanto garantisce colori più vividi e neri profondi.

Sotto il cofano è presente il processore Qualcomm Snapdragon 870, sicuramente non il più potente nella fascia media ma ancora oggi in grado di garantire prestazioni più che soddisfacenti, accompagnato da un massimo di 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Piuttosto generosa la batteria da 8360 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33 W. Dal punto di vista multimediale, oltre a un sensore principale da 13 MP e uno frontale da 8 MP, la compagnia ha inserito quattro speaker stesero con supporto Dolby Atmos e Hi-Res Audio, supporto a gesture multi-touch e molto altro.

Inoltre, come avevano anticipato alcuni leak, l’azienda ha svelato anche due accessori venduti separatamente: una tastiera Bluetooth e OPPO Pencil, una stylus con supporto a 4096 livelli di pressione, ricarica wireless e autonomia di 13 ore.

Prezzo e disponibilità

OPPO Pad sarà disponibile in Cina a partire dal prossimo 3 marzo ai seguenti prezzi:

6+128 GB a 2299 yuan, circa 320 euro;

6+256 GB a 2699 yuan, circa 380 euro;

8+256 GB a 2999 yuan, circa 420 euro.

Non ci sono indicazioni circa un eventuale disponibilità anche in Italia, ma vi terremo informati in caso di novità.