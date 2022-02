OPPO Pad si espone in alcuni scatti dal vivo: cosa ve ne pare?

A ormai un solo giorno di distanza dall’evento di OPPO al Mobile World Congress (MWC) di Barcellona dove presenterà OPPO Find X5 series, il colosso cinese è nuovamente protagonista di un incredibile leak che svela alcune foto dal vivo di OPPO Pad. Il primo tablet dell’azienda, come avrete sicuramente notato in questi giorni, è al centro di un numero davvero incredibile di rumor, leak e indiscrezioni che ci hanno permesso di scoprire quasi tutto sul design e sulla scheda tecnica.

OPPO Pad si mostra in alcune foto dal vivo

Le foto pubblicate su Weibo in queste ore, come potete notare qui in basso, mostrano un design piuttosto curato con il telaio unibody che abbraccia l’intera porzione posteriore del device e si estende fino al frame laterale dove poi si poggia il display. Le foto, come avevamo previsto nei leak precedenti, mettono in evidenza cornici frontali piuttosto pronunciate che quasi soffocano il pannello IPS LCD da 10,95 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

In uno scatto, inoltre, è possibile notare la presenza di una tastiera Bluetooth evidentemente venduta separatamente come accessorio. OPPO Pad dovrebbe montare il processore Qualcomm Snapdragon 870 e una batteria da 8360 mAh; resta ancora da scoprire a quanto ammonterà il prezzo di lancio in Europa.